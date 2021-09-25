在NBA休賽期間不只有各隊交易是焦點，聯盟所公佈的許多獎項、紀錄以及排名都令人津津樂道，前陣子知名運動媒體《Clutch Points》才公佈50萬人投票選出的NBA歷史最強五人名單，另外還有如開季前30名薪資破3千萬球星等等，而今天要帶大家來看壓軸的開季百大球星排行。

ESPN’s Top 10 players for the 2021-22 Season:



1.) Kevin Durant

2.) Giannis Antetokounmpo

3.) LeBron James

4.) Luka Doncic

5.) Steph Curry

6.) Nikola Jokic

7.) Joel Embiid

8.) Damian Lillard

9.) Anthony Davis

10.) James Harden — Hoop Central (@TheHoopCentral) September 24 2021

這次的百大排行榜最大亮點就是超級巨星詹姆斯(LeBron James)終於被踢下神壇，過去許多排名都在他後頭的杜蘭特(Kevin Durant)總算一吐怨氣，拿下開季百大球星榜首，受過阿基里斯腱斷裂傷病他還能受到如此評價，真的非常不容易。

除此之外杜蘭特能洗刷掉「萬年老二」的名號，在前面提到的聯盟歷史最強五人小前鋒位置，杜蘭特也是以第二名輸給詹姆斯，這次他總算在現役球員榜單討回一城。更值得一提的是杜蘭特去年僅排第六，大傷歸來後一次躍升龍頭。

2020-21賽季季後賽他場均能轟下34.2分9.2籃板4.4助攻，這樣的數據實在無可挑剔，在哈登(James Harden)有傷在身、厄文(Kyrie Irving)因傷缺陣下，他以一己之力對抗公鹿，最後還與對方打到第七戰才落敗，證明杜蘭特的巨星身手。

以下是開季榜單前20名球員，第1由杜蘭特拿下，新科FMVP「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)升到第2、詹姆斯跌到第3、東契奇(Luka Doncic)在排第4、柯瑞(Stephen Curry)拿下第5、第6是例行賽MVP約基奇(Nikola Jokic)。

第7是恩比德(Joel Embiid)、第8利拉德(Damian Lillard)、第9安東尼戴維斯(Anthony Davis)、第10哈登(James Harden)、第11畢爾(Bradley Beal)、12保羅喬治(Paul George)、13保羅(Chris Paul)、14塔圖(Jayson Tatum)、15戴文布克(Devin Booker)。

16吉米巴特勒(Jimmy Butler)、17崔楊(Trae Young)、18米契爾(Donovan Mitchell)，19米道頓(Khris Middleton)、20是厄文。而前百大球星因人數眾多，各位球迷可以到《ESPN》繼續看看喜歡的球員有無在裡面，也可以和朋友討論這個排名是否達到各位的預期！