上季還待在NBA湖人隊的馬克蓋索(Marc Gasol)在今年夏天離隊，他下一步將回老家西班牙打職業聯賽，原本期待他會與哥哥同隊或同場較勁，但這個願望可能要破滅了，因稍早據西班牙媒體《世界報》記者(Lucas Sáez-Bravo)報導，41歲的哥哥保羅蓋索(Pau Gasol)將在下周二正式退休。

Anuncia Pau Gasol rueda de prensa el martes 5 en el Liceu para anunciar su futuro profesional es decir su retirada. — Lucas Sáez-Bravo (@LucasSaezBravo) September 30 2021

相信看到這則報導的球迷都很不捨，畢竟去年他還曾說想回湖人和弟弟聯手，他當時說：「我在湖人曾有光輝歷史，那裡對我來說意義非凡，我不想說謊，如果我可以加盟湖人，那將會非常特別，更何況我的弟弟馬克也在那裡！」不過現在兩人都離開湖人。

而兄弟兩人最後一次合體是在今年8月東京奧運會上，他們8強賽碰上NBA球星雲集強敵美國，原本一度領先10分，魯比歐(Ricky Rubio)也轟下生涯對美國新高的38分，但最後仍遭美國超車，蓋索兄弟打完生涯奧運最終戰。

如今保羅蓋索即將退休，代表兩兄弟再也沒機會同場亮相，不管在湖人或國家隊，但現實總殘酷，兄弟倆都已超35歲(馬克蓋索36歲)，確實都到職業生涯晚年，原本馬克蓋索有機會續留湖人，但因湖人需要活動力較強的狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)送走他。

說到保羅蓋索，他是NBA最成功國際球星之一，01年他被老鷹以首輪第3順位挑走，隨後被交易到灰熊，首季他砍下場均17.6分8.9籃板，成史上首位獲年度最佳新秀外籍球員，並入選最佳新秀陣容，成灰熊看板球星。08年加入湖人與柯比布萊恩(Kobe Bryant)連線，在09、10球季完成二連霸。

之後他漸漸走下坡，轉投公牛、馬刺、公鹿，最後回老家西班牙職業隊巴塞隆納至今。而他在國際賽場上也拿下無數榮耀，01年代表國家拿下歐錦賽銅牌，03、07年拿下銀牌，09、11、15年拿下金牌，06年拿下世錦賽金牌並奪MVP，在北京、倫敦、里約奧運也都有奪牌，但就是無法擊退美國，與金牌擦身而過。