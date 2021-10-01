看來「小皇帝」詹姆斯等不及新球季開打了！湖人總教練佛格1日訓練結束後受訪表示，「詹姆斯在今天訓練把自己喉嚨喊啞了，他非常專注，也替球隊奠定很好基調，這對其他球員意義重大，他的大局觀念與經驗在過去兩年給球隊體系影響很大。」

佛格先前就已透露，湖人先發陣容只有詹姆斯、安東尼戴維斯與韋斯布魯克3人確定，剩下兩人還在審慎考慮當中，「在最後兩場熱身賽之前，我不會對先發陣容作出任何決定，因為在另外兩個先發位置上面，我們目前有很多合適人選。」

不過佛格今天強調，其中1個先發位置希望可以留給一名擁有三分能力，且能拉開空間、外線防守很好的球員，也就是所謂「3D球員」，阿里查或許是不錯選擇，但佛格透露阿里查今天因為右腳踝痠痛缺席訓練，幸好他的傷勢情況應不嚴重。

畢竟湖人剩下沒多少時間可以調整了，新球季首場熱身賽將於4日凌晨開打，湖人碰上杜蘭特、厄文與哈登領軍的籃網，這個對戰戲碼也被評估為明年總冠軍賽最有可能出現的戲碼之一，起碼以佛格今天的說法來看，湖人當前調整狀態還算不錯。