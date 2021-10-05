為了讓每個人、特別是年輕未滿二十歲的駕駛，能清楚掌握開車時周遭的路況，必須讓他在駕駛座上有充分的舒適感和自信心。這背後的邏輯是：開車時越自在，就越能憑感官注意周遭並察覺出不正常的情況。當漢娜和杭特到了可以考駕照的年齡後，萊恩用同樣一套方式來教導他們開車。他帶他們第一次開車時，就指揮他們來到州際公路的匝道。這在我看來有點太過分了 ── 我還記得自己在等了好幾個星期之後，我的駕訓班教練才准許我第一次把車開上州際公路。

不過萊恩堅持，這可以打造開車的自信心，也是訓練他們手、眼和腳協調性的重要一步。當孩子們開上交流道，他告訴他們緊踩油門直到時速七十五英里(約一二○公里)。接著，他要求他們一邊轉頭看後方，一邊切進高速公路，並把車維持在車道中間。這樣加速同時看後方並維持汽車方向的能力，是讓他們建立自信心與安全意識的重要一步。

萊恩教導孩子們開車的方式或許不像一般駕訓班教練這般保守，不過他有他這麼做的理由。他上過最重要的駕駛課就是在「農場」的時候，他必須用倒車的方式加速並通過障礙，日後他也用這個方式來訓練大寶們。許多學員在這個練習會碰到一些困難，但是萊恩卻能輕鬆駕馭，因為他早在十六歲時就為了吸引女孩子注意，全程用倒車方式開在五英里長的單向環形車道上。我不大確定，誰最常把「我是世界倒車之王」這句話掛在嘴邊 ── 究竟是萊恩，還是迪士尼電影《汽車總動員》(Cars)裡的「拖線」(Mater)？ 不過我可以確定，他是「農場」駕駛課中最快的車手，甚至可以跟裡頭最厲害的教官一較長短。

漢娜和杭特完成第一次開上州際公路的體驗之後，萊恩帶他們到一個空曠的停車場，在那裡做近兩個小時的倒車練習。這個訓練背後的邏輯是，如果你能夠倒著開車，前進自然開得更好。這是CIA的每個訓練都比真實情況更加困難的又一個例子。他們第一次練習時我不在車上 ── 我留在家裡照顧小寶們，不過我仍清楚記得我第一次坐漢娜和杭特的車時，親眼見識他們充滿自信開入交通繁忙的州際公路以及輕鬆倒車，彷彿他們是駕駛多年的老手。我知道萊恩一定做對了什麼 ── 而且毫不意外，這些方法都可以追溯到他在CIA的任務或訓練。

我們甚至已經開始對阿里灌輸一部分的駕駛技巧。他才三歲就已經有自信開著他的「風火輪」(Hot Wheels)沙灘車，因為我們教會他如何換檔、倒車、以及判斷縱深的能力，時速可以達五英里。我們不只是把他放在車裡，然後說：「好好開啊！」我們會花時間教導他不同的技能，讓他開車更加小心，特別是要考慮到他才十五個月大的妹妹還坐在駕駛座旁邊(我知道你在想什麼 ── 萊恩怎麼有辦法說服我，讓我們三歲的小孩載著十五個月大的小孩？ 老實說，只要她戴好安全帽，我並不太擔心。我想這也說明我的改變有多大！)

(本文摘自《CIA探員教你培養高應變力的孩子》/遠流出版)

【內容簡介】當CIA分析師克莉絲汀娜，與CIA情報員萊恩相戀、結婚。萊恩前段婚姻中的三個孩子，以及兩人所生的兩個孩子，七個人共組成了一個大家庭──

婚後，克莉絲緹娜很快就觀察到，萊恩教導孩子的方式有些特別。她發現，萊恩在日常對孩子的教導中，運用了CIA的訓練與實際經驗，讓她感到驚奇，但……老實說，為什麼不呢？CIA訓練、培養員工應付任何狀況的能力，身為父母，她也希望自己的孩子們能有足夠的知識和技巧，能抵禦危險、克服困難。

克莉絲汀娜於是與萊恩一同合作，把各自在中情局受過的訓練，轉化成孩子們可以理解的基本概念，並隨著他們的年齡成長來持續建構這些概念，主要目標是培養堅強、注重安全、獨立自主的孩子。希望孩子們不管是在學校教室裡、或是與朋友一起去看電影，都有能力做出迅速、積極、而且合乎常識的決定。最重要的是，希望他們有預作準備的心態，有批判性思考的能力，以及能在緊張狀態下保持冷靜。

當「直昇機父母」空前氾濫，孩子們無法「順利轉大人」，部分原因出在我們並沒有給予孩子們可以依靠自己成功的工具。透過本書要提供給爸媽們必要的工具，教育出具備實用技能、全方位發展的孩子，讓他們擁有足夠的技能，盡情探索人生的無限可能。

【作者簡介】克莉絲緹娜．希爾斯伯格（Christina Hillsberg）、萊恩．希爾斯伯格（Ryan Hillsberg）

前情報員，在到私人部門之前於美國中央情報局工作了20多年。他們與五個孩子和兩隻羅得西亞脊背犬住在華盛頓州西雅圖附近。

【譯者簡介】葉中仁

自由譯者，曾任電視節目製作人、科技公司實驗室研究員，現居台北。