灰熊主場的觀眾在球場外頭等候。（美聯社）

衛冕軍公鹿6日熱身賽對戰灰熊，雙方打完第3節，公鹿77-87落後10分。沒想到此時出現火災警報，場內燈光閃爍，一處的灑水器自行啟動，消防隊也接到通知。做為主場的灰熊隊只好請現場觀眾疏散，球員撤回休息室。所幸最後沒有真的發生火警，警報可能是某處灑水系統故障引起，聯盟宣布比賽結束，公鹿莫名其妙「輸球」，維持衛冕軍經常在熱身賽首戰輸球的魔咒。

闖蕩NBA多年的老教頭史坦范岡迪(Stan Van Gundy)擔任講評，他說自己從來沒在球場遇過這種事。因為比賽中斷的時間很長，公鹿球員預料比賽可能泡湯了，回到休息室立刻打包換上便服，公鹿是客場隊伍，有些人帶著晚飯和便當來比賽，順便也吃一吃才走。

灰熊總教練傑金斯(Taylor Jenkins)說：「非常獨特的經驗，沒人能料到會有這種事，多虧聯盟與球隊的通力合作。」

灰熊莫蘭特(Ja Morant)前3節就大發神威，砍下27分、6籃板、4助攻，還在第３節表演一次飛身爆扣。公鹿的三分外線命中率不佳，屢投不進而被對手抓住機會打快攻，灰熊上半場單憑快攻就轟下22分，保持兩位數領先。公鹿主力「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、米德頓(Khris Middleton)都沒有出場，阿提托康波左膝痠痛，米德頓大腿痠痛、波提斯(Bobby Portis)左大腿拉傷。