那達夫拉匹最新力作《荒漠奧德賽》獲得坎城影展評審團獎。（金馬執委會提供）

那達夫拉匹是個在爭議中茁壯的導演。（金馬執委會提供）

艾朗柯里林角逐威尼斯金獅獎的《我不在的時候》。（金馬執委會提供）

艾朗柯里林的《留待清晨》再次以拿手的諷刺喜劇訴說國族寓言。（金馬執委會提供）

導演艾朗柯里林以冷調幽默的黑色喜劇著稱。（金馬執委會提供）

2021金馬影展將於11月11日至28日展開，10月29日晚間舉辦選片指南，10月30日開始售票，先前公布日本導演相米慎二的回顧專題，獲得熱烈迴響，今日（10／12）再推出兩位炙手可熱的以色列導演：一位是曾獲柏林影展金熊獎的那達夫拉匹 （Nadav Lapid），一位是處女作便在坎城贏得全場起立喝采的艾朗柯里林 （Eran Kolirin）。兩人雖然都出生於電影世家，年齡相仿，背景類似，電影風格卻截然不同。金馬影展除了將一網打盡兩人所有長片，包括他們的最新作品，讓台灣影迷完整見證他們的創作脈絡，品鑑各擅勝場的銀幕魅力，也積極邀請兩位導演參加視訊講堂，與台灣觀眾視訊交流。

那達夫拉匹是個在爭議中茁壯的導演。處女作《鐵男特警》（Policeman 2011）雖然一舉贏得盧卡諾影展評審團特別獎，但他對以色列反政府衝突的描述，差點讓本片被禁演。接著他以童年記憶出發，刻劃熱血教師與天才兒童非尋常關係的《吾愛吾詩》（The Kindergarten Teacher 2014）再次引起關注，還被翻拍成美國片。然後他以大膽恣意的《出走巴黎》（Synonyms 2019）勇奪柏林影展金熊獎，藉由奔放的肉體直視內心的矛盾，叛逆赤裸卻真切動人。最新力作《荒漠奧德賽》（Ahed’s Knee 2021）透過精湛的場面調度與充滿生命力的鏡頭，把一個導演遭受言論審查的故事，化為國家意識與個人意志的戰場，更加生猛狂放，也獲得坎城影展評審團獎。

艾朗柯里林則以冷調幽默的黑色喜劇著稱。成名作《樂隊來訪時》（The Bands Visit 2007）以埃及樂隊誤闖以色列小鎮的一夜故事，風趣切入中東千年歷史的緊繃關係，不僅贏得坎城影展一種注目單元兩項大獎，還被改編成百老匯音樂劇。角逐威尼斯金獅獎的《我不在的時候》（The Exchange 2011）則讓不務正業的物理學家著迷觀察自己的日常生活，而揭露出詭異的人心劇場。《多事之丘》（Beyond the Mountains and Hills 2016）更從平凡的家庭延伸出宏觀的國仇，化為透析時局的現世隱喻。今年他在重回坎城一種注目的《留待清晨》（Let It Be Morning 2021）再次以拿手的諷刺喜劇訴說國族寓言，把複雜的中東情勢濃縮在返鄉參加婚禮卻遇上軍隊封城的荒謬情境，也像一部面對禁閉的心靈指南。