2021金馬影展將於11月11日至28日展開,10月29日晚間舉辦選片指南,10月30日開始售票,先前公布日本導演相米慎二的回顧專題,獲得熱烈迴響,今日(10/12)再推出兩位炙手可熱的以色列導演:一位是曾獲柏林影展金熊獎的那達夫拉匹 (Nadav Lapid),一位是處女作便在坎城贏得全場起立喝采的艾朗柯里林 (Eran Kolirin)。兩人雖然都出生於電影世家,年齡相仿,背景類似,電影風格卻截然不同。金馬影展除了將一網打盡兩人所有長片,包括他們的最新作品,讓台灣影迷完整見證他們的創作脈絡,品鑑各擅勝場的銀幕魅力,也積極邀請兩位導演參加視訊講堂,與台灣觀眾視訊交流。

那達夫拉匹是個在爭議中茁壯的導演。處女作《鐵男特警》(Policeman 2011)雖然一舉贏得盧卡諾影展評審團特別獎,但他對以色列反政府衝突的描述,差點讓本片被禁演。接著他以童年記憶出發,刻劃熱血教師與天才兒童非尋常關係的《吾愛吾詩》(The Kindergarten Teacher 2014)再次引起關注,還被翻拍成美國片。然後他以大膽恣意的《出走巴黎》(Synonyms 2019)勇奪柏林影展金熊獎,藉由奔放的肉體直視內心的矛盾,叛逆赤裸卻真切動人。最新力作《荒漠奧德賽》(Ahed’s Knee 2021)透過精湛的場面調度與充滿生命力的鏡頭,把一個導演遭受言論審查的故事,化為國家意識與個人意志的戰場,更加生猛狂放,也獲得坎城影展評審團獎。

艾朗柯里林則以冷調幽默的黑色喜劇著稱。成名作《樂隊來訪時》(The Bands Visit 2007)以埃及樂隊誤闖以色列小鎮的一夜故事,風趣切入中東千年歷史的緊繃關係,不僅贏得坎城影展一種注目單元兩項大獎,還被改編成百老匯音樂劇。角逐威尼斯金獅獎的《我不在的時候》(The Exchange 2011)則讓不務正業的物理學家著迷觀察自己的日常生活,而揭露出詭異的人心劇場。《多事之丘》(Beyond the Mountains and Hills 2016)更從平凡的家庭延伸出宏觀的國仇,化為透析時局的現世隱喻。今年他在重回坎城一種注目的《留待清晨》(Let It Be Morning 2021)再次以拿手的諷刺喜劇訴說國族寓言,把複雜的中東情勢濃縮在返鄉參加婚禮卻遇上軍隊封城的荒謬情境,也像一部面對禁閉的心靈指南。