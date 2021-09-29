《007》系列電影風靡全球超過50年，如今已走到第七任「詹姆斯龐德」，由英國性格男星丹尼爾克雷格(Daniel Craig)出任，推出了第21部作品《007生死交戰》，本片於台灣時間9月29日舉辦全球首映會，主演群吸睛自不在話下，還有英國皇室成員來添光，其中，凱特王妃盛裝閃亮現身，甚至給足誠意大開深V，美到被盛讚贏過女主角。

隨著《007生死交戰》推出，男主角丹尼爾克雷格的007生涯也來到尾聲，此片是他第5次也是最後一次扮演這位萬人迷情報員，今天，《007生死交戰》在英國倫敦皇家亞伯特音樂廳舉辦全球首映會，從導演、主演甚至主題曲演唱人怪奇比莉全員出席，不只自己人現身各種霸氣外露，邀來的嘉賓也是重量級，皇室成員威廉王子、凱特王妃、查爾斯王子及老婆卡蜜拉，都到場相挺，成為超級大亮點。

凱特王妃出席《007生死交戰》，黃金色開深V戰袍驚艷全場，被讚比女主角還像女主角。(圖／達志提供)

而最讓人驚豔的，試穿著金色性感晚禮服登場的凱特王妃，她仍全程掛著招牌優雅笑容，但穿搭卻是大突破，穿上由Jenny Packham設計、要價2800英鎊(約台幣10萬)的金色亮片斗篷式禮服，搭配風格一致的搶眼首飾，凱特王妃肩上流瀉下黃金色的亮片瀑布，正面則開了大深V，難得地露出了美胸，只能說方方面面都物理性閃爆。

凱特王妃這一身盛裝，贏得外界一致好評，外媒用「璀璨奪目(dazzling)」來形容她的首映穿搭，連一向內斂的丹尼爾克雷格看見她都忍不住出聲：「好亮麗啊！」，網路上也是一片按讚，眾人直呼凱特王妃衣品了得，「比明星還亮眼」、「凱特王妃才是007女主角吧」，這件戰袍，足以「龐德女郎」安娜狄阿瑪絲的上下全開裝一戰高下。