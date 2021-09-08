靈鷲山慈善基金會將「愛心贊普」物資送到新北市平溪區公所。（靈鷲山佛教教團提供）

新北市貢寮區聖山寺舉辦靈鷲山第28屆水陸空大法會，捐增物資給新北市、桃園市、基隆市的慈善團體和弱勢居民，總計白米6000包、約1萬2000公斤，食用油4000桶、約8000公升，落實水陸法會「大普施」精神，為當前社會注入正能量。

靈鷲山佛教教團表示，長達21天的線上閉關法筵勝會，仍遵循往年的「愛心贊普」公益捐贈，這是源自於靈鷲山開山住持心道法師的悲心慈願，從法會普度、布施的精神，延伸到社會層面，匯聚來自各地的愛心，將關懷化為實際行動，讓「生命服務生命、生命奉獻生命」的大愛，擴散到世界每個角落。

新北市貢寮區長鍾耀磊說，受疫情影響，靈鷲山水陸空大法會第一次在福隆舉辦，感恩社會及靈鷲山贊助白米、食用油等，將針對東北角及貢寮區的獨居老人、有需要幫助的團體、食物銀行等，妥善運用物資，照顧弱勢。

桃園市社會局表示，原本在桃園巨蛋舉辦的靈鷲山水陸空大法會，今年雖因疫情改變地點，感恩愛心繼續澤被桃園。