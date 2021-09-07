防疫期間新竹市醫師公會及牙醫師公會站在前線支援新竹市社區篩檢站、疫苗施打站，7日再聯合捐出「值班補助」善款共156萬6000元，助竹市社福機構團體及弱勢家庭，約有3000人受惠，為了抗疫是出力又出錢。

代表受贈的市長林智堅表示，非常感謝醫師、牙醫師公會及許多基層診所的夥伴與護理人員，一同在疫情期間完成許多不可能任務，包括5天內成立第1座社區篩檢站、24小時完成全國首座專責疫苗施打站、18小時完成全國最大竹科專案篩檢站等，這次更捐出現金補助，以實際行動幫助弱勢，讓城市充滿溫暖。

他說，疫情以來新竹市政府上上下下總動員，背後有許多民間力量支持，尤其專業醫療團隊更是重要，其中，新竹市醫師公會理事長邱國華就是防疫的關鍵人物，他以身作則投入篩檢站工作，還說服更多醫師加入，不僅守護市民健康，也守護台灣重要的半導體產業。

邱國華則表示，對於竹市醫師們的愛心他是感動在心，其實疫情升溫後，醫師們也受到影響，但大家還是伸出援手，提供善款給日子更難過的朋友，這種情懷永遠有溫度，也是善的連動與循環，希望透過捐助，在疫情之際帶給弱勢民眾溫暖，迎來光亮。

新竹市牙醫師公會理事長藍鴻文也指出，疫情期間發現有許多人過得很辛苦，也有許多社福團體募不到經費，而醫師的使命就是聞聲救苦，因此盼透過這筆善款盡可能幫助到更多需要的人，也希望更多人響應公益。