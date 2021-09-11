新竹縣長楊文科今日邀集竹竹苗3縣市首長、立委研商縣市合併升格，民眾黨立委賴香伶今在臉書表示，如果竹竹苗合併升格是用了不用修法，難道是把苗栗當成順便的嗎？這個倉促、貿然的合併或修法，她不能接受，希望讓國家能夠縝密、務實面對「竹竹苗」合併，財政收支劃分法也併同修法，而不是「第七都」去與其他六都競爭資源，其他縣市更加窮困，造成大家都輸的局面。

新竹市長林智堅近期拋出新竹縣市合併主張，不過，新竹縣市合併後人口數未達升格標準，因此出現竹竹苗合併升格的聲音，楊文科今邀集竹竹苗3縣市首長、立委等人會商合併升格事宜，不過，林智堅以時間匆忙為由未出席。

賴香伶表示，作為地方父母官，竹市與竹縣因為首長所屬政黨不同、合作困難，但這是兄弟不合作，這她不認同。為了地方整體發展，縣市合併應該在這七年內就提出，這一次林智堅的起心動念有沒有「因人設事」，若沒有「因人設事」需要衝去總統府跟小英總統報告嗎？需要在民進黨中常會內一一溝通嗎？這是令人不解之處。

林智堅拋出新竹縣市合併升格後，首先碰到的問題就是人口數未達合併升格門檻，民進黨立法院黨團總召柯建銘隨即表態可以提出修法解決。賴香伶認為，民進黨團這是真的會修法，因為連地方制度法修法把直轄市門檻從125萬人降到100萬人都想好了，顯見是已經有盤算，可以馬上在立法院啟動修法。

此外，另有一派聲音認為，竹竹苗屬於共同生活圈，若把苗栗縣一併納入升格，人口數逾150萬人，跨越成立直轄市的門檻，且不用修法。

賴香伶痛批，苗栗市順便的嗎？怎麼可以把苗栗拿進來當加減用，這個倉促、貿然的合併或修法，她不能接受，不能就這樣遂行他們的意志。

賴香伶強調，若要走縣市合併升格這條路，可能使議員席次變少，這是歷史趨勢所需，大家必須共同面對，但不要因為特定首長任期時間到了，就想「衝過去」，欠缺整體規畫。