加空廠商業者劉瑞祺（右）向縣長徐榛蔚（中）與農業處長吳昆儒等人說明開發產品。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮文旦柚品質極佳，每年銷售拉出長紅，不過市場上大果次級品銷售不易，賤價販售恐影響市場價格，過去政府啟動收購，多用在堆肥，今年瑞穗文旦為次級品找到新出路，今在縣長徐榛蔚見證下，3家加工廠商業者與瑞穗農會簽約收購大果次級品加工契約，開發出多樣化商品。

文旦柚加工去化的文旦柚大果，對於市場價格的穩定尤為重要，瑞穗鄉農會總幹事黃勝皇表示，向柚農收購文旦柚大果次級品400公噸（去年300公噸），價格維持每公斤10元，將果皮及果肉分離後，以冷藏凍方式維持文旦柚果皮原物料鮮度，再進行粗壓榨產製精油初品，並經油水分離後與加工廠商合作開發相關加工產品，因加工需人工削皮、取果肉，間接創造在地就業機會。

縣長徐榛蔚表示，花蓮文旦面積約980公頃，產量高達1萬6000公噸以上，文旦柚甜度超過11度以上，果肉細緻飽滿、清香不甜膩，是台灣秋天最美的味道，部分外觀受損的次級品，銷售不易，滯銷、賤價怕影響市場整體行情。在農會開發努力下，文旦柚加工品更加多元化。

農委會農糧署東區分署副分署長陳吉村表示，以往文旦柚格外品流入市面都會影響市場價格，農產加工品易保存的特性也正是行銷農產品的最好的方式，花蓮文旦柚在市場上的價格逐年上升且產量平穩，因此運用文旦柚格外品提升經濟效益是一大趨勢。

瑞穗鄉農會今在縣府與文旦復興、德大生技及睿澤企業簽署文旦柚精油採購加工契約，「文旦復興」劉瑞祺表示，10年前就研發季節限定文旦柚糕餅，去年嘗試提煉精油製作成清潔用品，每公噸僅能提煉出1公升多的精油，成本不低，但因疫情，消費者對柚香清潔用品接受度很高，今年收購量從50公噸提升至200公噸，已陸續開發精油香皂、清潔劑與食用鹽等。

睿澤企業專員賴威翰說，公司是在地企業，過去是買現成精油再加工，這次是購買農產品萃取加工，加工成車用香氛，因「天然ㄟ最好」，受消費者青睞。