新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併升格議題，引發各界關注。一份最新民調顯示，贊成新竹縣市合併升格的民眾達56.5%，對此，前藍委孫大千直言，有哪一個縣市的民眾會反對升格？用這個問題去做民調，孫怒批「林智堅，你的吃相究竟要多難看」。

綠黨日前發布一份民調顯示，新竹縣市民眾有過半比率支持竹竹合併，林智堅今（16日）上午視察興南公園時重申，既然合併支持度高，他拜託大家既然郎有情、妹有意，希望大家早日祝福促成竹竹合併升格，在此工作上不要分藍綠，應該用國家發展的高度來推動。

對此，孫大千也隨即在臉書發文痛批，「林智堅，你的吃相究竟要多難看？拜託！你當我們三歲嗎」？孫指出，有哪一個縣市的民眾會反對升格？故意用這個問題去做民調，只不過是為了替自己的萬年市長鋪路吧？

孫大千直言，只要當地的民眾支持，政府就要推動升格，照這樣的邏輯，以後只要拿一份民調出來，台灣的每一個縣市都可以升格了嗎？科學園區是否具備競爭力的關鍵，在於園區內的產業的科技水平和研發能力，與是否設在直轄市一點關係也沒有。