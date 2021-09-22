民眾抨擊新、舊指示牌重複，杆柱缺乏整合雜亂無章，相當突兀。（陳淑娥攝）

民眾抨擊新、舊指示牌重複，杆柱缺乏整合雜亂無章，相當突兀。（陳淑娥攝）

台中市沙鹿國道3號橋下步道更被譽為「台版迷你萬里長城」，是不少民眾登山、健行勝地。但民眾抨擊部份新、舊指示牌重複，杆柱缺乏整合雜亂無章，相當突兀。觀旅局指出，近年已訂定登山步道指標牌相關設計準則，將儘速邀集沙鹿區公所會勘研議整合指標系統，並納入111年度經費辦理改善。

國道3號下方得這條景觀步道長約2公里，坡度平緩且有高架橋、石柱作為遮蔽，層層階梯超壯觀，絕美景色也被譽為是台版萬里長城，是台中人的隱藏祕境之一，每逢假日遊客眾多，遊覽車載滿遊客，一輛一輛也來朝聖。

林姓民眾表示，3年前曾有人建議把綜合地標柱納入鄰近台中都會公園、寺廟、工藝坊，當時觀光旅遊局曾派員會勘，如今景觀步道爆紅成打卡祕境，才慢半拍趕緊補強指標，結果也因缺乏規劃佈局，部份新、舊指示牌重複，杆柱缺乏整合雜亂無章，浪費公帑又影響觀瞻。

有關人士說，許多觀光客想要造訪沙鹿休閒景觀步道、都會公園、寺廟、工藝坊，都不知道怎麼去，如果有了整合指標系統的設立，不僅可以讓更多人明確知道位置前往參訪，並可帶動地方文化商機，以及造福山友，減少迷途發生。

觀旅局指出，沙鹿國道三號橋下步道系統是由沙鹿區公所於縣市合併前建置，不同時期陸續設置之指標牌確有新舊未整合之情形，本局近年已訂定登山步道指標牌相關設計準則，將儘速邀集沙鹿區公所會勘研議整合指標系統，並納入111年度經費辦理改善。