國民黨主席選舉最後關頭，黨內陸續有人表態力挺國民黨主席候選人朱立倫。繼雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚之後，陸續多名立委表態挺朱，國民黨立委鄭正鈐今天在臉書PO朱立倫跟他合照，強調國民黨應該要跟主流民意站在一起。

台北市議員羅智強日前發文說已經可以預料到若國民黨主席候選人張亞中當選黨主席，民進黨2022只要靠「投OOO就是投張亞中」標語就能擊潰國民黨，結果遭到大量張亞中粉絲出征攻擊。鄭正鈐說他看到羅智強基於對黨的期許，在臉書表達看法卻被出征，他深深以為憂心。

鄭正鈐說，羅智強長年以來站在對抗民進黨的最前線，面對一黨獨大走向專制蠻橫的民進黨，國民黨除了立院黨團在國會奮戰之外，羅智強與許多黨內的同志，都一起用行動守護人民的權益。雖然國民黨在野，雖然我們不斷面臨多數暴力，但我們無畏路迢行遠。

鄭正鈐表示，國民黨應是包容多元聲音、以主流民意為依歸的政黨，要發揮中道穩健的力量，引領國家長治久安，而非走向躁進、偏鋒，博得暫時掌聲。

鄭正鈐說，民進黨的完全執政，正在讓權力的傲慢腐蝕台灣民主根基，而國民黨黨主席選舉，不但攸關國民黨的未來發展，同時也面臨重築人民信任的關鍵，更牽動台灣的民主根基是否動搖。國民黨需要一位與主流民意站在一起的領導人，需要一位能調和鼎鼐、具豐富黨政歷練、傾聽地方基層聲音的領導人，帶領國民黨昂首闊步氣壯。