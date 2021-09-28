全球各業都因為疫情而受到影響，時尚業更是迎來不同的挑戰，而已經擁有53年歷史的經典男裝品牌Carnival嘉裕，也在大環境下漸漸調整營運腳步，嘉裕總經理張祖蕙在嘉裕全新「#247日晷」系列發表會中亦表示，今年將訂下了強化通路、品牌轉型與數位優化三大目標，未來將跨足平價時尚、女裝、男仕保養品等多元市場，而今年更破格跨界請來了東京奧運台灣第一面獎牌得主柔道男神楊勇緯擔任系列的全新代言人，相信將為品牌吸引更多的焦點及更不一樣的轉變。

Carnival嘉裕2021秋冬新品「#247日晷」系列；淺藍色短版風衣夾克，5280元；刺繡立體陰影LOGO 白色T-shirt，1880元；淺藍色單寧長褲，3280元。（嘉裕提供）

今年在嘉裕全新「#247日晷」系列中，以承載一日起、承、轉、合的日晷做為發想，採用了五種不同光影的色調，加上以品牌擅長的正裝與日常時尚元素互相融合，打造「One Suit Two Ways」的新風格，像領片無縫線的皮衣外套、俐落剪裁的皮革襯衫、無領片西裝外套、運用防潑水機能面料的中長版風衣，不僅符合工作與日常生活需求的設計，更明顯看到品牌的轉變，有別以往的西裝正裝傳統風格，朝年輕、休閒的方向而轉型改變，就像全新代言人楊勇緯所說，「期待這次的代言，能夠讓大家看到另一面的自己，也看到不一樣的嘉裕。」