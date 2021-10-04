次世代醫美業者晶鑽生醫(6815)發表自有品牌全品項線雕線材，以及全台獨家代理的第三代超音波探頭，新品效益可望在第4季漸漸出現，將為營運帶來成長動能。

晶鑽生醫總經理謝佳憲表示，自有品牌「MIRACLE THREAD提美拉」線雕線材今年4月獲TFDA同意核准新增醫材規格並延長保存期限，搭配既有的「玫瑰線」，再推出「寶寶線」、「鳳凰線」，三種產品相互搭配使用，可針對不同年齡、不同肌膚狀況，客製化設計更貼近人體結構的線雕療程。

謝佳憲強調，現代醫學美容導入線雕技術或其他非侵入技術，在台灣才正在興起，需要快速且大量培訓醫師的專業技術與經驗，晶鑽生醫將致力扮演上游材料供應與技術整合的平台，共同開拓市場商機。

在營運策略方面，謝佳憲說，晶鑽生醫將以發展自有品牌為主、代理為輔，未來「提美拉」除搶攻國內市場外，更將積極布局海外市場，優緹偲音波治療儀則專注國內醫美商機，透過自有品牌與代理的雙軌併進，今年將是晶鑽生醫營運邁向快速成長的關鍵元年，有機會於第四季逐步展現新品上市對公司的營收挹注效益。