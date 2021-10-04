摩爾投顧分析師張志誠表示，台股4日受港股上市的恒大集團無預警停牌影響，開高走低，終場收跌162點，恆生指數同樣大跌539點。市場傳出恒大集團又有新的債務到期，產生的連鎖效應可能波及港陸股的地產和金融股，大盤短線衝擊在所難免，但以長線角度則無需過度悲觀，因金融資產的價格就是得依賴資金才能推動，當港陸股對游資的吸引力降低，台股的吸引力將會更大。

美國默沙東藥廠研發出治療新冠肺炎的新型口服藥物，一方面造成高端疫苗等疫苗股跌停鎖死，一方面卻也表示距離疫情終結更近一步，按照目前步調發展，明年解禁機會高，激勵觀光指數4日大漲1.78％；反觀運輸指數因塞港、缺工造成的運價飆漲情況有望緩解，指數4日出現大幅度修正，惟貨櫃股已領跌一段時間，在利空出來後散戶認命殺低，反倒鋪陳後續可能的大反彈波段。本周納入投資組合的裕民，股價4日出量震盪，守穩所有均線。