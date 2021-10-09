周大觀遺作《我還有一隻腳》等多種勵志圖書，迄今25年，出版發行41種語文，長銷1千2百多萬冊，如同1千2百萬個愛，義賣所得嘉惠瓜地馬拉、尼泊爾、印度、肯亞等41個國家31萬多弱勢癌童化癌為愛，活出希望。

周大觀文教基金會「活 著‧就是勝利—2021 年周大觀抗癌圓夢助學金得主會師帶動熱愛生命記者會」上，包括多癌原民白衣天使范欣怡、正向抗癌護理師林鼎翰、抗癌理財公益達人劉昀怡、抗癌甜點師侯凱勛、抗癌樂觀勇士程正豪、抗癌繪畫鬥士李沐恩、罕癌甜點師鄭愛澄、兩岸抗癌畫家徐心如、淋巴畫家天使陳惠萍、單親台緬抗癌勇士蘇賢毅、腦瘤健身教練吳翰、腦癌工程師黃奇磊、腦癌陽光勇士楊盛博、抗癌AI小達人賴平安等14位罹癌同學，代表312位生命鬥士會師受獎感恩各界。

前副總統呂秀蓮、婦聯會雷倩主委、Hi-Q董事長張永聲、總經理陳樹人、周大觀基金會總執行長趙翠慧、創辦人周進華、董事長郭盈蘭均在現場為抗癌鬥士加油打氣。而抗癌AI小達人賴平安也以自己的案例，指嘉義縣祥和國小外聘桌球教練不當體罰，幾乎害他截肢，希望呼籲教育體系正視問題。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭指出，因疫情衝擊．小額捐款驟減6成，周大觀遺作《我還有一隻腳》等百種勵志圖書義賣也遇寒冬，周大觀抗癌圓夢、熱愛生命兩基金面臨斷炊，誠邀各界捐贈電子發票給愛心專碼：525。也助今年最弱勢的312位罹癌學生一臂之力。