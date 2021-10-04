毅嘉(2402)9月營收受到缺貨干擾，呈現雙減，展望第四季，若缺料問題獲得趨緩，預計毅嘉第四季整體營運將有機會挑戰今年新高。

毅嘉9月自結合併營收金額約為5.06億元，其中軟板產品之營收為3.84億元，機構整合元件產品之營收為1.25億元。

毅嘉9月合併營收由於持續受到供應鏈缺料干擾，單月合併營收來到5.06億元，月減少7%，年減少21%。

毅嘉9月各主要產品營收分別為「軟板整合元件」約3.84億元、「機構整合元件」約1.25億元。

毅嘉第三季單季之合併營收為16.10億元，則較去年同期增加4%，而累積今年前三季度之集團合併營收金額為48.68億元，年增超過三成，亦為近三年同期的新高水準。

展望第四季，毅嘉表示，隨著疫情影響趨緩，全球經濟也逐漸解封，當前主要客戶的需求仍然強勁，惟目前缺料、缺工及缺電的問題仍然牽動著第四季的營運成長，倘若三缺的問題能夠得到緩解，則毅嘉第四季的整體營運將有機會挑戰今年新高。