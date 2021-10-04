水泥業者正要迎來Q4營運高峰期，偏遇大陸無預警宣布「能耗雙控」政策，引發台股骨牌效應一路倒，上周暴跌689.30點，周線跌幅高達3.99%。覆巢之下無完卵，水泥股同步走弱，類股指數從196附近高點向下修正，惟低檔有買盤承接，指數守住月線位置。4日水泥股開盤幾乎全揚，嘉泥(1103)衝高逾1%最為搶鏡，台泥(1101)、亞泥(1102)小揚0.5%，幸福(1108)、東泥(1110)一同走高表態。然隨著台股翻黑跌點擴大，個股表現不同調，台泥失守50元、亞泥抗跌拚穩5日線。

大陸公布「能耗雙控」政策影響，台泥大陸廣東的水泥廠稼動率已降到五成，不過十一長假之後，廣東地區水泥價格也將調漲，在兩廣地區每噸水泥售價已來到人民幣700元，預期第四季雖出貨減少，在價格上漲以及第四季是水泥業傳統旺季，大陸市場已明顯供不應求，台泥大陸區營運仍可維持獲利格局。

亞泥除了面對大陸雙控政策之外，在台灣，因新城礦權展延案遭法院判決撤銷確定，也讓營運挨一拳，該消息也讓亞泥這一波股價回落到44元附近。回顧法人動向，外資連續賣超2日，但投信積極接手買超8日，使得亞泥低檔有撐，底部逐漸墊高。先前法人看亞泥，認為8、9月漲價，預料9月起營收會再走升，第4季營收、獲利有望達到全年高峰，甚至預估第4季量價齊揚下，全年EPS仍可維持接近5元水準。不過旺季遇上雙控，對營運有多大的殺傷力？外界等著看。

台股近來面臨多重挑戰，疫情、通膨、大陸「能耗雙控」等利空籠罩，上周收跌689.3點或3.99%，周線連4黑，全周外資大舉賣超862億元，自營商賣超金額也有192.3億元，投信則買超75.7億元，顯示法人空方力道逼人。

美股上周五四大指數攜手走強，台股受激勵開高，漲點快速擴大至約80點，投資人信心不足逢高減碼，台股從上漲轉為下跌，失守16500整數關卡。水泥股在旺季與雙控政策的多空交戰下，股價跟著大盤動盪。