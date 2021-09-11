新竹市議會議長許修睿11日在竹竹苗合併升格為第七都研商會議上指出，國土規畫是國家土地資源利用的長遠大計，任何有利於新竹市民福祉的倡議，他一定用力按讚，市民也才會響應，對竹竹苗合併，他主張升格公投、人民作主。

許修睿說，新竹市與新竹縣、苗栗縣吹共同的風、喝相同的水，山川異域，風月同天，竹竹苗同臍帶，是生命共同體分不開，但政治人物倡議合併升格，不能一廂情願，絕不能淪為選舉的算盤，更不能為單一特定對象量身訂做，政府主導國土規畫，萬萬不可為一黨一人的政治利益找出路。

許修睿指台灣是法治國家、不是人治社會，涉及縣市合併升格、行政區域畫分的議題，必須以民意為依歸，嚴守法治精神、程序正義，依法而行，首先要考量的不是政治人物一己的出路，而是合併區域民眾共同交集的最大利益，把地方的餅做大，注意到城鄉的平衡，才有合併升格的意義。

許修睿指新竹縣市40年前分家，不就是建設、財政等資源分配出了問題，對新竹市不公而引發民怨所造成的嗎？如果要再合併回去而不升格，新竹市又從省轄市降格為縣轄市等級的一個區，新竹市民同意嗎？

許修睿認為，如果升格第七都，新竹市如何獲得公平的資源分配，如何避免重蹈40年前的覆轍？在新竹縣治設於竹北並充分發展的情況下，新竹市會不會被矮化、被邊緣化？這些利弊得失，將來怎麼規畫、有何配套措施，都應充分討論。

許修睿主張行政區域調整的前提，必須以民意為依歸，召開公聽會充份討論，讓民眾了解利弊得失，並舉辦公投，人民作主！

許修睿強，國土重新規畫要有長遠大計，不能一個台灣二個世界，五楊高架南延到苗栗，跨越竹竹苗三縣市，苗栗的交通建設與新竹密不可分，苗栗的科學園區，是竹科的延伸、台灣矽谷的廊帶，因此他主張竹竹苗共同升格為第七都，避免國土重新規畫讓山城變孤城。