年度最駭人恐怖電影《薩滿》將於明天（8／25）在台上映，該片由《鬼影》泰國鬼才導演班莊比辛達拿剛執導，《哭聲》導演羅泓軫監製，《薩滿》甫在台灣公布海報、預告後隨即引起網友熱烈討論，而《薩滿》在歷經初審、複審兩次文化部分級審議後，仍遭台灣審查主管機關列為18禁的「限制級」作品，原因為恐怖怪異、驚悚暴力，且表現方式強烈，十八歲以上之人尚可接受，可見《薩滿》的驚悚可怕程度非比尋常！

上月《薩滿》於韓國富川國際影展拿下最佳作品獎，令許多觀眾又怕又想看，為此台灣也將史無前例特別增開《薩滿》「膽小鬼場」，觀影時為觀眾全程開燈，讓想看《薩滿》又害怕的觀眾們能盡情觀賞，消息一出後，「膽小鬼場」討論度破表，等不及搶先預購「膽小鬼場」準備壯膽。

而將羅泓軫導演視為偶像的班莊比辛達拿剛導演，對於能和羅泓軫導演合作《薩滿》感到十分感激。班莊比辛達拿剛導演表示：「在拍攝完《鬼影》後，對恐怖電影抱持著懷疑，因此有很長的一段時間沒有再拍攝恐怖作品。這期間我覺得很有趣的其中一部電影就是羅泓軫導演的《哭聲》，裡面並沒有出現鬼，但電影將重點放在整體氛圍，令人產生恐懼感，這點讓我感到十分有趣，我認為這不同於過往的恐怖作品，是新時代的恐怖電影。所以當羅泓軫導演邀請我執導《薩滿》時，我真的非常開心，馬上決定一起合作！」製作人羅泓軫表示：「每天看著班莊比辛達拿剛導演所拍攝的影像，都感到十分驚訝，完全能感受到導演擁有卓越的執導才能。在導演集中拍攝時，他也讓我能更集中於加強敘事的部分。」對此，班莊比辛達拿剛導演也表示：「在和羅泓軫製作人合作之下，讓電影的完成度和製作水準變得更高了。」