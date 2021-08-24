【旅遊經 編輯部報導】 「2021臺南關子嶺溫泉美食節」，預訂於9月18日至10月17日登場，由於疫情期間，民眾尚無法出國旅遊，主辧單位臺南市政府觀光旅遊局邀請民眾一起至關子嶺泡溫泉享受日式風情偽出國，報名火王爺燈車夜祭巡行活動，祈求疫情退散、平安健康！

關子嶺夜祭巡行-兒童燈車(2020關子嶺溫泉美食節照片)(圖：臺南市政府觀光旅遊局提供)

關子嶺溫泉美食節-業者花燈(2020關子嶺溫泉美食節照片)(圖：臺南市政府觀光旅遊局提供)

浴衣體驗 (圖：臺南市政府觀光旅遊局提供)

今年關子嶺溫泉美食節活動開幕適逢中秋連假的第一天，觀旅局自明(25)日起，限量開放9月18日開幕當日夜祭巡行隊伍(包括大型花燈、浴衣夜巡、御迎燈、兒童燈車)、在地業者花燈等項目供民眾線上預約報名，報名成功並於當日完成夜祭巡行者，即可獲得限量立體版超萌火王爺一卡通一個，額滿為止！

關子嶺品嚐桶仔雞山產美食 (圖：臺南市政府觀光旅遊局提供)

台南市長黃偉哲表示，疫情期間不能出國玩，就到市府每年舉辦的關子嶺溫泉美食節泡獨特的泥漿溫泉，增加免疫力，還可參加一年一度全臺唯一的花燈夜祭巡行活動，為自己祈福許願！來到關子嶺，除了泡泡泥漿溫泉及參加活動外，別忘了品嚐桶仔雞、山產野菜、順遊東山175咖啡公路品杯東山咖啡，更可拜訪一輪火王爺廟、火山碧雲寺、大仙寺等特色廟宇，祈福疫情退散，闔家平安健康！

台南市觀旅局郭貞慧局長表示，關子嶺夜祭巡行邁入第6年，是每年關子嶺溫泉美食節必來參加的祭典活動，不能出國，關子嶺就是要讓大家有偽出國的感受，關子嶺溫泉美食節首波就推出開幕活動的特色體驗要讓民眾網路預約報名。警戒陸續降級之際，不妨來關子嶺吃美食、看美景、解解悶。

此外，活動期間主辧單位也會落實防疫措施，呼籲大家參與活動時依照規定戴口罩、勤洗手及消毒、落實實聯制規定，目前活動現場也將採總量管制，並因應疫期狀況滾動式檢討，參加民眾儘量保持社交距離，一起齊守防疫規定。

相關關子嶺溫泉美食節訊息，可至台南旅遊網或台南旅遊臉書粉絲團查詢。