首屆台南國際音樂節將於9月25日登場，推出17場多元場域的音樂演出，基於落實防疫也避免群聚，台南市文化局也規定民眾須保持社交距離1公尺，戶外活動限制300人以下、座位採梅花座，音樂家若不便戴口罩，一定會要求至少施打第一劑疫苗或提供3天內PCR或快篩陰性證明，也不跟民眾互動。

疫情雖趨緩，不過，各縣市面對大型活動復辦或延辦步調不一，台南市則如期於9月25日至11月7日間舉辦台南國際音樂節，因應疫情未邀請國際音樂家來台，邀請在國際發光的知名台灣音樂家參與表演。文化局長葉澤山說，活動雖照常舉辦，但仍會嚴格要求落實防疫。

他說，後疫情時代，透過音樂能撫慰人心，首辦的國際音樂節地點包括美術館、動物園、博物館、古蹟區等，多數為戶外演出，但會限制人數，參與音樂節的市民一律須配合實名制、戴口罩、量體溫等。

此外，他也強調，若音樂家在表演過程不便戴口罩，也一定會要求至少已施打第一劑疫苗，或必須提供3天內PCR或快篩檢驗陰性，也要避免跟台下觀眾有所接觸，因此，所有演出人員出入動線均會與觀眾區隔開來，分流管制，希望透過落實防疫措施，讓民眾安心參與國際音樂節盛會。