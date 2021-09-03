2021台南古都國際半程馬拉松再度因疫情喊卡！台南市政府今天宣布，計有1萬3000多名選手參賽的古都國際半程馬拉松，原本今年3月舉辦，遇疫情延到10月，雖目前疫情趨緩，但考量馬拉松起跑前逾萬人齊聚，決議停辦本年度賽事，並保留選手參賽名額至2022年。

台南市長黃偉哲表示，國內自5月起疫情升溫後，憑藉防疫、醫護人員的努力及國人發揮高度公民素質，國內疫情有趨緩之勢，因此，更珍惜得來不易防疫成果，在防疫優先前提下，取消原訂10月3日的古都馬賽事，歡迎全國跑友明年齊聚台南。

教育局長鄭新輝表示，今年古都國際半程馬拉松有1萬3000多名選手參賽，考量馬拉松起跑前逾萬人齊聚，且，全程戴口罩下進行高強度路跑運動，對患有心臟及肺部疾病跑友仍有潛在風險，基於防疫及安全綜合考量，決議停辦。

體育處表示，為了確保每位跑友及陪同家屬親友的健康安全，以維護市民健康為市府首要工作，停辦2021古都馬賽事，體育處也將自動保留參賽名額至2022古都馬賽事。

此外，為感謝跑友們支持，選手保留名額者將加贈2021台南古都國際半程馬拉松完賽獎牌1面。針對明年無法參賽的跑友，將受理全額退還賽事報名費，相關申請退費資訊，後續將於「台南古都國際半程馬拉松」粉絲頁及「台南市體育處官方網站」同步公告。