搭配五倍券活動，桃園市各農推出滿額送好禮。（陳夢茹攝）

蘆竹區農會推出滿額送農產品3選1，好康優惠是所有農會中最多，預估可提升3至4成銷量。（陳夢茹攝）

桃園各農會搭上五倍券加碼促銷活動，達到消費條件就有好禮可拿，蘆竹區農會推出滿額送農產品3選1，好康優惠是所有農會中最多，預估可提升3至4成銷量。

蘆竹區農會總幹事陳春郎指出，蘆竹區農會只要消費滿500元，可以選擇蘆峰精裝米1包、農會麵2包或6粒裝蛋1盒；消費滿1000元，則可選擇金蘭醬油1罐、蘆峰精裝米1包加上蘆峰紅茶包1盒或燕麥片1罐，2000元以上買越多送越多。

市長鄭文燦也親自到場視察，他表示，中央預計10月份會發放振興券，各農會想盡辦法要讓雨水落在桃園。他也提及「數位桃園plus1000」政策，民眾結合市民卡及綁定數位振興券，搭配悠遊卡、一卡通、第一銀行信用卡等3大數位支付方案，在桃園消費滿5000元，有機會拿到加碼金額超過1000元。

另外，有媒體問及，近期疫情嚴峻，是否會建議中央將五倍券的發放期程延期？鄭文燦回應，行政院印製五倍券及發放都需要一段時間，相信中央會做最全面的考量。會再做考量。

鄭文燦補充，農民生活補貼依防疫不臨櫃申請、排富及不重複領取等原則發放每人1萬元，只要符合年收入未達50萬元、沒有申請其他補助，目前已有5萬2871位農民申請，若把漁民加進來將近5萬8千人。

鄭文燦說，9月1日開學，9月2日晚上11點30分北科附工有學生確診，9月3日晚上7點半包括夜間部學生，共完成2656名學生PCR採檢，不到24小時完成即時疫調、即時匡列、即時採檢，細胞簡訊一發出不少民眾恐慌，至今有2500多人去採檢，呼籲有症狀者才需要採檢，目前北科附工染疫事件已在可控範圍內，民眾不必過於緊張。