政府振興5倍券即將上路，民眾9月22日可開始綁訂，10月8日開始消費，多家銀行相繼推出優惠，宣布5倍券加碼活動，最高甚至可升級變成10倍券。

台新銀行為最早展開行動「超前部署」，早於8月27日預告，將5倍券升級7倍券，而在行政院9日公布振興券細節後，再升級為10倍券。

台新銀行表示，自10月8日開放消費至11月30日為止，刷台新Visa信用卡，單月滿2萬元，即可獲2%回饋，每人上限3000元，刷滿5萬可再獲得一倍的回饋；刷完政府的5000元額度後，再獲最高5000元，等於讓5倍變10倍。

不僅如此，除了振興券回饋，還享有台新信用卡優惠，如持指定台新銀信用卡和振興5倍券數位標章，到國內五星艾美酒店用餐75折優惠，申辦FlyGo卡還可拿到Uber Eats的8個月優饗方案、滿額免運費，越早綁定優惠越多。

兆豐銀行宣布，將5倍券升級至「振興10倍券」，民眾可於任一信用卡綁定，除政府提供的5000元以外，還能參加全額返現超值好禮，最大獎為5000元刷卡金，總計將抽出100位幸運卡友，5倍券直接飆高變10倍券。

綁定完成還能直接獲贈市價300元的台灣吧證件套，新戶辦卡刷滿額再拿市價3980元的「台灣吧20吋行李箱」首刷禮，若幸運抽中頭獎5000元全額返現振興金，總價值將高達14280元。

兆豐銀也提醒民眾，數位振興券綁定時間將從9月22日正式開放，直到明年4月30日皆可綁定，而家戶共同綁定時間則為9月22日至10月1日，除主綁人外，其餘綁定者若欲更動，需在10月6日中午前修改，接著10月8日就可以正式開始消費。

第一銀行也宣布5倍券加碼活動，推出信用卡「振興有禮綁定送300元 」(限量5萬名)且指定卡片加碼200元(限量1萬名)，另搭配「瘋振興」一系列刷卡活動、「分期抽抽樂」最大獎5000元刷卡金(限量50名)等，最高有機會狂領12350元。

「瘋振興」活動，邀請全民一起刷卡同樂，開心領回饋，包含「分期抽抽樂」、「瘋旅遊」、「瘋美食」、「瘋百貨」、「瘋量販」、「瘋加油」等「五夠瘋」優惠好康！「分期抽抽樂」則是於振興期間刷一銀卡單筆分期達3千元享抽獎機會，筆筆有獎，最小獎50元刷卡金，還有機會抽中最高5千元刷卡金，5倍立即變10倍。

中信銀在9日晚間也透露，「振興五倍券」中信卡友將加碼變10倍券，數位綁定中信卡即有可抽獎、有機會獲得加碼5000元刷卡金，新戶消費還可再回饋600元，於指定通路刷卡最高享15％回饋，合計可獲得最高6350元刷卡回饋。

台北富邦銀行8日宣布與台北市政府合作推出「台北熊好券」優惠活動，在「熊好券」啟用後到「熊好券」合作店家以Ｊ卡消費，最高可獲得5％加碼回饋，合作店家則可享有LINE Pay行動支付申辦優惠。

除了「台北熊好券」優惠活動，北富銀也將全力支持振興數位券，提供絕對有感的加碼方案。「台北熊好券」分為價值新台幣1000元的住宿券「熊好住」以及各100元的饗購券「熊好買」、藝文券「熊好看」、運動券「熊愛動」及市集券「熊好呷」，只要下載台北通APP並完成登記，即可參加抽籤。

不過，無論是否抽中「台北熊好券」，北富銀都有好康相送，只要拿到北富銀振興券綁定回饋者，持J卡到熊好券合作店家消費，即可獲得5％加碼回饋（含原卡片權益），每戶回饋上限100元，等於免抽籤直接拿到一張熊好券，單筆消費享受多重回饋。