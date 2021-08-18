彰化縣鹿港鎮鳳山寺供奉百年廣澤尊王遭竊，一日被追回。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣鹿港鎮鳳山寺供奉百年廣澤尊王，遭宵小竊取，鳳山寺歷史悠久始於道光年間，2016年間遭祝融而導致建築毀損，目前在重建中，神像暫搬遷對面鹿港國小側門空地的臨時行館，遭宵小覬覦，神明頭上動土，盜取百年文化資產，得不了逞，24小時被逮捕。

鹿港偵查隊隊長李旺興表示，縣長對於縣內文物古蹟保存相當重視，對於廟方神像歷史文物失竊，指示全力偵辦，鹿港警分局也組成專案小組，全力追緝，調閱影像資料，鎖定50歲蔡姓竊嫌。

鳳山寺廟公傅文鴻表示，鳳山寺已經有兩百多年的歷史，宵小盜竊文物，太不應該了，報案後警方全力追捕，很感謝不到一天，就把神像追回來，歹徒也繩之以法。

鹿港警分局表示，接獲報案，立即調閱監視器影像，竊取時間約於10日17時左右，鎖定一名騎乘普通重機車男子，經報請臺灣彰化地方檢察署信股王檢察官元郁指揮偵辦，並聲請拘票、搜索票後前往追捕。

警方循線從彰化縣北斗、溪州、彰化市、南投、大肚、烏日、沙鹿一路追查，最終於11日15時左右，於24小時內在臺中市龍井區將蔡姓竊嫌逮捕歸案，現場於機車後車廂取出失竊之神像。

蔡嫌辯稱是對宗教狂熱，把神像直接塞進機車座還說，不是對神明不敬，警方調查後動機後，全案依涉刑法第320條竊盜罪嫌，移請臺灣彰化地方檢察署偵辦，廟方也感謝縣長重視及警方迅速破案。