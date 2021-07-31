警方訊後將張、吳2人依涉嫌刑法詐欺及竊盜等罪嫌移送南投地檢署偵辦。（民眾提供／盧金足南投傳真）

歹徒到超商領取包裹，佯裝付款時使出調虎離山之計，藉口欲購香菸及加熱便當，趁店員轉身拿香菸迅速取走包裹。（民眾提供／盧金足南投傳真）

南投縣中興分局專案小組循線在台中市緝獲張、吳2嫌。（民眾提供／盧金足南投傳真）

南投縣多家超商深夜時段，發生男子到店領取高價手機包裹，趁店員將包裹放在收銀台，佯裝付款時使出調虎離山之計，藉口欲購香菸及加熱便當，趁店員轉身拿香菸迅速取走包裹，坐上作案贓車逃之夭夭，南投縣中興分局獲報調閱路口監視器畫面，過濾上百台車輛，循線在台中市緝獲張、吳2嫌，警訊後依涉嫌刑法詐欺及竊盜等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

詐欺手法日新月異，歹徒利用超商當成詐貨的犯案轉運站，張、吳2嫌先在知名拍賣購物網站訂購高價手機，設定以「貨到付款」方式領取包裹，待商品配送至指定超商，由張姓嫌犯前往確認商品是否抵達，然後佯稱未帶錢包離開超商。

中興分局日前獲報在深夜時段有不明人士接連前往轄內超商領取包裹，趁店員將包裹放在收銀台上時，佯裝付款再使出「調虎離山」之計，誆稱要再購買香菸，當店員轉身拿取香菸之際，取走包裹坐上接應同夥的汽車快速離開超商，造成店員未收款無法結帳，網路賣家血本無歸。

警方獲報後立即成立專案小組，集合鷹眼專案小組成員、偵查隊員，沿線調閱各個路口監視器畫面、過濾上百台車輛，經受害店員指認後掌握嫌犯身分，由專案小組成員持拘票、搜索票循線前往台中市順利緝獲張、吳2嫌，到案後坦承犯案。

警方追查，這兩名犯嫌為躲避警方查緝，竟先在台中市區竊取賓士車輛當成作案車輛，特地選在深夜超商店員較少時段犯案。經警方訊後將張、吳2人依涉嫌刑法詐欺及竊盜等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

利用超商貨到付款的方便性，歹徒多次詐欺得逞，嚴重損害民眾財產，南投縣政府警察局長呂新財強調，打擊詐騙犯罪重點工作，在防疫期間，所有攸關民眾財產安全的案件都要求所屬在最短時間破案，絕不讓宵小誤以為防疫期間為犯罪空窗期。

中興分局長黃念生表示，詐欺犯罪推陳出新，「調虎離山」詐領包裹也是詐欺手法的一種，呼籲近期遭此種「調虎離山」手法詐騙的受害店家可與中興分局聯繫出面指認犯嫌。

警方呼籲，超商店家在深夜時段人手不足之際，更加小心避免受害，警方將持續貫徹打詐政策，防止民眾被害，更警告宵小勿心存投機心理、以身試法，以免觸法得不償失。