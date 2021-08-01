慶祝台灣「黃金男雙」李洋和王齊麟奪下奧運羽球男子雙打金牌，4大超商祭出限時優惠活動，7-ELEVEn線上推出大杯美式買2送2，門市購買大杯美式和拿鐵直接第2杯半價優惠，全家則是今、明兩天祭App「隨買跨店取」酷繽沙買1送1、萊爾富指定品項最低5折優惠。

7-ELEVEn即起至8月1日晚上11時59分止，在OPEN POINT App行動隨時取推出CITY CAFE大杯美式咖啡，限定10萬組、CITY PRIMA 精品美式咖啡，限定5萬組，同品項買二送二。

7-ELEVEn門市則是今、明限時2天CITY CAFE大杯美式、大杯拿鐵咖啡任選第二杯半價，還有可口可樂、黑松沙士以及黑松FIN健康補給飲料第二件10元、Red Bull紅牛能量飲料2件89元優惠。

另外，全家表示，即起至明天App「隨買跨店取」推出酷繽沙買1送1，口味任選，限量20萬組，每位會員限定購買2組，兌換期限至8月31日。

OKmart即起至8月2日，在OKmall雲端商城有大杯莊園級美式及拿鐵買10杯打5折，再送會員點數2020點的優惠活動。

萊爾富則是今天推出指定飲品、瓶裝水、冰品、零食、啤酒等商品，最低優惠5折，還有金牌台灣啤酒500mL於8月10日前3件特價118元優惠。

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