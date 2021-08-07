東京奧運已進入倒數第二天，大部份比賽項目都已接近尾聲，中華隊在這次拿下2金4銀6銅的好成績，載著滿滿榮耀歸國，我國人民也為之振奮，而雖然中華隊的賽事都已結束，但剩下兩天的奧運場上仍有不少可看的焦點，其中馬術比賽就是一大亮點。

Because I stay being messy. Here’s a thread of the full ride of Annika Schleu. It’s not pretty. pic.twitter.com/d4Tox8fEHN — frankie (@BannedFrankie13) August 7 2021

昨天在馬術場上出現令人沮喪的一幕，德國現代五項女子選手史勒(Annika Schleu)被外界看好能奪下本屆奧運金牌，但比賽中卻出了重大意外，在「騎馬障礙超越賽」項目時她的馬匹完全失控，一開始瘋狂在原地打轉不肯移動，讓史勒情緒崩潰爆哭。

最後馬匹雖然開始移動，但只是來回往前後走，根本是在原地踏步，死都不肯按照史勒的指示前往正確的方向前進，在她的瘋狂鞭策下馬匹不但不往前還一直「倒退走」，旁邊的教練則不斷安慰史勒，看來也在給她一些建議，但完全不見效果。

最後史勒在此項目成績掛0，傷心淚灑現場，而她5項競賽總分僅551，位居大會第31名，也無緣此項目的獎牌，而為什麼馬匹會如此不受控，原因是現代五項其中一項特點是，選手將被隨機分配馬匹，並且必須快速與馬建立感情，或許史勒運氣真的太差。

她最後難過說道：「我試過了，但牠就是不想走。我覺得這匹馬缺乏自信，但我盡力了」但此外她因在場上多次用鞭子抽打、試圖控制這批馬，遭到外界批評。德國奧委會表示，現代五項賽事策略該改變，要更加重視動物福祉與選手公平競爭條件，要讓「馬匹與選手都受保護」。

史勒今年31歲，身高175公分體重63公斤，現代五項是她最擅長的項目，而她在世錦賽的戰績非常好，一共奪下5金4銀5銅，在歐錦賽也拿下3金4銀2銅的成績，另外包含這次她參加了三屆奧運，2012年獲得第26名、2016年獲得第4名，這次則抱著奪金希望前來，沒想到結局會如此悽慘！