富邦集團長期力挺體育，富邦金控及台灣大贊助的7名選手在賽場上全力拚搏，其中舉重女神郭婞淳、柔道男神楊勇緯、高球好手潘政琮分別替中華隊斬獲1金、1銀、1銅共3面獎牌。富邦金控及台灣大共同舉辦「Team Fubon台灣大榮耀 線上慶功會」，為了歡慶台灣大體育家族選手榮獲佳績，台灣大同步推出多項優惠。

富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控總經理韓蔚廷、台灣大總經理林之晨出席線上慶功會直播活動，與郭婞淳、潘政琮、楊勇緯、徐薇淩、李旻等5位選手跨海同框連線。蔡明忠分別頒贈助威金10萬美元（金牌）、5萬美元（銀牌）、2.5萬美元（銅牌）予郭婞淳、楊勇緯、潘政琮，並與選手們相約3年後巴黎再寫新猷。

富邦金控總經理韓蔚廷特別致贈富邦集團60週年紀念禮品組合與選手同慶，包括「生日快樂牛」及利用回收口罩循環再製的「正能量充電板」，感謝選手們展現積極求勝的意志力，帶給全台人民滿滿的正能量。而台灣大總經理林之晨則宣布將會送出即將上市的最新版iPhone13，希望選手們可以不斷刷新自己的紀錄，「Open Possible能所不能」。

選手們在線上慶功會頻頻發送粉絲福利，透過精采有趣的互動環節，再現賽場上的經典動作，一秒把粉絲們拉回東奧現場，再次感受賽場上的感動。郭婞淳也在直播活動上感性表示「謝謝我這麼多年的不放棄，讓我有機會舉起台灣的驕傲！也謝謝大家這次幫我加油，我把金牌帶回台灣了！」「小潘」潘政琮在美國越洋連線，與粉絲們大玩QA遊戲；柔道男神楊勇緯在與粉絲拍照的環節，也舉握拳比出大力士動作，展現三年後要在巴黎拿下金牌的決心。

台灣大推出多項優惠，加碼禮包括申辦指定專案送momo幣、抽Google Nest Mini智慧音箱、上網流量加價購買一送二、還有myVideo、MyMusic限時特價、抽myfone電子禮券與折價券，以及參加LINE官方活動抽momo幣等。其中4G用戶買3GB流量，直接升級成9GB；5G用戶買5GB，升級成15GB；MyMusic首兩個月無限暢聽只要60元（原價每月149元），讓民眾盡情聆聽最熱門的華語、西洋、韓語等曲目，以及多樣化的精彩Podcast節目。