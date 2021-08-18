氣動元件廠台灣氣立持續接獲自動化及電子業訂單，上半年EPS回升至1.89元，創近6年同期新高，7月合併營收1.94億元，創單月次高。氣立預期景氣復甦，下半年營運會比去年同期顯著增長，今(18)日下午將參加富邦證券主辦法說會，將對外說明上半年財報及未來展望。

氣立第二季合併營收回升至5.73億元，本業獲利1.08億元，淨利歸屬母公司為0.82億元，EPS從去年同期0.71元增至1.23元。上半年合併營收10.21億元，本業獲利1.73億元，稅後淨利倍增至1.31億元，淨利歸屬母公司1.26億元，EPS從去年同期0.95元倍增至1.89元，創近6年同期新高。

氣立表示，第二季向來是氣動元件傳統旺季，今年電子消費業、5G相關產業、新能源、智慧工等產業，對氣動元件需求顯著提升，推升氣立第二季及上半年營收及獲利雙雙增長。

氣立因電子業及自動化設備需求穩定增長，7月營收1.94億元，創歷史次高，年增25.72％；前七月合併營收12.11億元，年成長34.47％。氣立表示，在電子產業及自動化設備需求穩定，目前訂單及生產仍維持高檔，預期第三季營收穩定增長，下半年營收可優於去年同期。