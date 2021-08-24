尼克森(3317)今(24)日除息，每股配發現金股利1元，除息開盤參考價76.1元，受惠台股跳空高逾百點，漲幅逾1%，股價最高達77.7元，開盤即完成填息。尼克森受惠MOSFET(金氧半場效電晶體)下半年持續供不應求，加上馬來西亞疫情未見消停，可望迎來轉單，且反映晶圓成本上漲，也將針對產品售價調漲，下半年營運確定不淡。

在疫情推升的居家辦公、遠距教學下，MOSFET原本就相當吃緊需求持續吃緊，尼克森上半年PC、NB相關電源管理功率元件及類比IC出貨量增均明顯成長。尼克森第二季單季合併營收6.91億元，季減少7.5%、年增加7.7%，歸屬於母公司業主淨利8279萬元，季減少8.19%、年增加75.6%，每股稅後盈餘1.35元，單季毛利率為29.53%，季增加0.73個百分點、年增2.93個百分點；累計上半年歸屬於母公司業主淨利1.73億元，年增加134.5%，每股稅後盈餘為2.82元。

近期馬來西亞疫情轉趨嚴重，當地IDM廠紛紛被迫停工，MOSFET產品交期恐持續延長，台廠轉單可期。在售價部分，因應晶圓第三季持續喊漲，為反映成本，MOSFET廠也不排除持續轉嫁晶圓代工報價上漲成本予客戶，對於毛利率也有支撐作用。