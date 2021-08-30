中鋼(2002)今(30)日舉行股東會，董事長翁朝棟表示，今年第一季中鋼在亞洲鋼廠中表現最佳，營業利益率及息前稅前折舊前淨利率(EBITDA Margin)均高居第一；展望今年下半年及明年，鋼市審慎樂觀。

翁朝棟說，預期國內市場可受惠台商回流帶來的投資與消費需求成長，基本面持續暢旺；中鋼也穩健適度調漲9月內銷月盤基價平均1.2%，以迎接第四季旺季來臨，表現將「月來越旺」；今年努力的挑戰目標是「創下建廠50年來歷史新高的稅前盈餘」。

翁朝棟表示，去年是鋼鐵業最壞的年代，也是最好的年代，中鋼也面對前所未見艱鉅挑戰，戮力推行多項重大興革，如盤價制度變革、成立「產業關懷小組」、啟用第一座智慧高爐、「臺北港轉爐石填海造地環差報告」獲環保署環評委員會審查通過，開創轉爐石資源化填築海事工程的新里程碑等。 為奠基下一個50年永續發展，中鋼去年1月16日宣示以「高值化精緻鋼廠」以及「發展綠能產業」發展雙主軸；今年將營運重心擺在推動雙主軸各項行動方案，及做好節能減碳核心重點工作。

在高值化精緻鋼廠方面，中鋼開發「具高技術含量、高獲利能力及高產業效益」的精緻鋼品，今年上半年精緻鋼品出貨量29.67萬公噸，銷售占比7.24%，精緻鋼品占獲利比率13.2%。中鋼7月創下合併稅前淨利90.85億元的新高紀錄，今年1~7月合併稅前淨利442.86億元，較去年同期大幅成長，顯示中鋼轉型升級及自我突破，將把握市場復甦衝刺產銷；今年努力的挑戰目標是「創下建廠50年來歷史新高的稅前盈餘」。

發展綠能產業部分，翁朝棟表示，2016年8月成立中鋼光能公司，已在集團公司廠房屋頂建置84.8MW太陽光電系統，年發電量1.02億度，每年創造超過4億元售電收入。離岸風電方面，中鋼投資興達海洋基礎公司，從事離岸風電水下基礎生產，並以扶植國內供應鏈、落實國產化為使命，成功整合22家協力廠商，突破各項挑戰，於今年7月甫完成第一座水下基礎國產化里程碑；另外，中鋼也結合丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)投入風場開發，預計2024年完成中能29號風場300MW建置商轉。

翁朝棟也指出，根據今年7月中旬日本鐵鋼新聞報導，中鋼市值已超越日本鋼廠，在全球排名第六；中鋼年產量僅1,000萬公噸，相較於日本鋼廠數千萬噸、大陸鋼廠1億噸產能，市值名列第六名難能可貴。