《商情》買氣不佳 東鋼9月H型鋼持平 14:342021/09/02 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因8月台灣南部連日大雨，影響工程進度，拖累國內市場買氣，因此9月東鋼H型鋼維持平盤，觀望市場動態；另外業者表示，雖進入傳統旺季，但近期國際市場變數多，預期9月份國內H型鋼行情偏弱。 根據CIP商情網最新報價顯示，東鋼9月H型鋼持平，鋼板SN490B市場流通價亦持平。(商品行情網) #型鋼 #東鋼 #商情 #持平 #連日大雨 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 威力彩27億得主800元「包牌」被質疑 台彩緊急改口 - 財經 - 工商 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 阿富汗完全獨立 塔利班三策略奏效 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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