因8月台灣南部連日大雨，影響工程進度，拖累國內市場買氣，因此9月東鋼H型鋼維持平盤，觀望市場動態；另外業者表示，雖進入傳統旺季，但近期國際市場變數多，預期9月份國內H型鋼行情偏弱。

根據CIP商情網最新報價顯示，東鋼9月H型鋼持平，鋼板SN490B市場流通價亦持平。(商品行情網)

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