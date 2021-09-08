2020礦山事務所候選人新山里吳苓芳里長 vs 瓜山里張英傑里長。（黃金博物館提供）

為讓民眾深入參與2021礦山藝術季，新北市立黃金博物館即日起推出「2022礦山事務所所長線上競選活動」。活動分成東、西兩礦區競賽，分別由瑞芳區新山里長吳苓芳及瓜山里長張英傑領隊，二位里長除競選下屆礦山事務所所長，並帶領8組藝術家展開「東西礦區之戰」！

礦山藝術季去年首屆辦理，獲得民眾熱烈迴響，今年特邀請金馬影后陳淑芳擔任礦山事務所榮譽所長，為擴大民眾參與，自今（8）日起，由榮譽所長邀請民眾投出神聖一票，選出下屆礦山事務所所長，當選人除協助2021礦山藝術季各項活動推廣外，也將號召里民共同規畫2022礦山藝術季。

黃金博物館長謝文祥表示，今年因應疫情規畫「2022礦山事務所所長線上競選活動」，投票至9月26日下午5時止，活動期間每人每日有1次投票機會，投票次數越多，獲獎機會越大。抽獎結果在9月28日上午10時於活動官網及粉絲專頁公告。中獎名單由「＋1 today投票平台」內建抽獎系統隨機抽出，將全程錄影存證，歡迎民眾踴躍參加。

黃金博物館表示，「東礦區」隊長為吳苓芳里長，帶領的藝術家及作品包括黃仲辰《礦石菓子店》、曾熙凱《礦物園》、廖翊婷《山人郵局》及嵐嶺藝術工作室《回憶修復師》；「西礦區」隊長為張英傑里長，帶領藝術家及作品包括朱婉萍《青青復耕》、林書豪《地質實驗室》、陳昱榮《消聲之城》及初樸建築師事務所《填治》，歡迎民眾到礦山藝術季活動官網，欣賞藝術家與居民共同創作的成果，並為喜愛的「礦區」候選人投下神聖一票。