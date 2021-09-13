台隆集團與格拉斯麗台北酒店打造的露營風主題房。（台隆集團提供）

吉豚屋豬排餐廳風主題房中的食物櫃，讓人看的食指大動。（台隆集團提供）

格拉斯麗台北酒店將於14日開幕，房間以日式簡約風為主。（格拉斯麗台北酒店提供）

KEA MARKERAD全系列由Off-White主理人Virgil Abloh打造，該系列受到熱烈歡迎，甚至需要抽籤才有機會買到。（翻攝自IKEA IG）

IKEA邀請台灣獨立樂團逃走鮑伯於17日晚間8點，與大家在線上相見。（翻攝自逃走鮑伯IG）

隨著時代演進，品牌在販售商品的同時，也為消費者提供生活的想像，為此不少品牌開始異業合作、開發新模式，以貼近消費者，例如台隆集團近期與日本藤田觀光集團合作，於台灣首間的格拉斯麗台北酒店，依旗下台隆手創館、吉豚屋、Niseko等品牌打造四大主題房，將日系商品帶入日式飯店，打造體驗日系質感生活空間；而IKEA則是舉辦全球直播活動「IKEA Festival」，透過網路串聯世界，帶民眾悠遊於IKEA瑞典總部博物館，並邀請藝術家、設計師等，帶領大家體會世界不同的風格居家。

日本藤田觀光集團基於日台兩國的友好關係、台灣的防疫政策的信任等，選址於忠孝新生站附近開設格拉斯麗台北酒店，19層樓共有248間客房，房間皆採日式簡約風設計，其中四間房與台隆集團合作，打造生活萬事屋電車風、露營風、吉豚屋豬排餐廳風、北海道 Niseko風等四大風格，其中露營風靈感源於前陣子風靡的市內露營，運用日本知名品牌商品打造，十分適合親子、網美打卡打造，而吉豚屋餐廳則直接將來自日本的食物櫃搬進房，並利用極具特色的食物抱枕，讓人看的食指大動，若想來碗豬排丼僅需掃瞄房內QR CODE訂購。為慶祝台隆集團與飯店業的首次合作，即日起推出飯店入住禮外，14日至10月15日，還有四大主題房入住禮，旅客除享東京Metro地鐵精美禮品乙份，每日還可免費享用限量NISEKO雪糕。

而IKEA則將於16日舉辦IKEA Festival，自該日台灣時間下午兩點起，推出參觀設計師與藝術愛好者的家與工作室、跟著廚師一起下廚、拜訪IKEA總部、居家演唱會等10種類型的主題，品牌也特邀過去曾與之合作的Off-White主理人Virgil Abloh，讓民眾有機會參觀其工作室，是品牌規模最大的巡迴盛事，除了上述的體驗活動外，還有許多包含永續生活、續生活、氛圍、玩樂和空間等重要生活話題的深度討論，同時邀請大家一同參觀位於波蘭Zbąszynek的工廠，和瑞典Älmhult的概念店，一起探索IKEA的豐厚歷史。