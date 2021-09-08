中央氣象局表示，目前璨樹颱風沿著中間白色線路徑走的機率最高，明晚到後天（9日-10日）清晨間，可能會發布海上颱風警報。（氣象局提供）

第14號颱風「璨樹」強度發展快速，今（8日）發展成中颱後，很快就達到中颱上限，中央氣象局表示，璨樹距強烈颱風只差一個門檻，預計在今晚到明（9日）晨就會成為強颱。至於颱風未來路徑將取決於太平洋高壓強度，不排除璨樹北轉撲台，氣象局預估，最快明晚到後天（10日）清晨就會發布海警。

中央氣象局技正王君賢指出，目前台灣南邊海面上有2個颱風，第13號颱風「康森」距離台灣較遠，預計往海南島方向前進，對台灣沒有直接影響；需要關注的是第14號颱風「璨樹」，下午2時的位置在鵝鑾鼻東南東方向1320公里處，未來將朝巴士海峽前進。王君賢指出，璨樹颱風目前強度為中颱上限，因為條件配合，今晚到明天這段期間仍有機率成長成強颱。

王君賢表示，璨樹颱風的預測路徑涵蓋範圍依舊很廣，未來行進發展將取決於太平洋高壓的強度，若高壓偏弱，颱風就會明顯北轉；但若高壓偏強，颱風則會偏西移動。氣象局預估，目前研判颱風沿著中間白色線走的機率最高，明晚到後天清晨間，可能會發布海上颱風警報；至於陸上警報，則待後續觀察。

王君賢分析，颱風及環流主要在週六（11日）到下週一（13日）這段期間影響台灣，璨樹週六距離台灣最近，東半部、南部地區會出現降雨情形，中部以北則以午後雷陣雨為主，其中東南部及恆春半島，注意有局部大雨、豪雨發生機會。

王君賢表示，明後（9-10日）兩天仍受高壓影響，天氣晴朗炎熱，午後雷陣雨集中在山區、中南部地區，有較大雨勢發生機率；各地高溫約31-35、花東地區36度。受到颱風接近影響，週五（10日）下半天開始，花東地區開始會有局部降雨，但雨勢還不會太大。