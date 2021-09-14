軍民聯合防空「萬安44號」演習15日下午1時30分至2時舉行。桃園市警察局提醒，本次演習只發放防空警報，不管制燈火，不實施疏散避難，所有車輛及行人不實施管制，各機場、港口之飛機、船舶暨鐵路、高速鐵（公）路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛。

警方表示，演習宣導桃園市民於實施防空疏散避難時，僅需掃描QR Code，即可查詢附近防空避難疏散設施，桃園市政府已備妥本次萬安44號演習及防空疏散避難設施宣導影片，積極強化宣導。

軍民聯合防空「萬安44號」演習15日下午1時30分至2時舉行。桃園市警察局提醒，本次演習只發放防空警報。（警方提供）

另桃園市政府結合警察、教育、民政及環境保護局暨各區公所與里辦公處等單位，規劃配合演習執行，除於公共場所張貼宣傳海報，宣導內政部警政署「警政服務APP-防空疏散避難專區（QR Code）」、「桃園警政APP-防空疏散避難專區（QR Code）」及「桃園市政府警察局資訊網-防空疏散避難專區」；並特別製作印尼、泰國、英語及越南語等精美圖檔，透過Line群組及臉書社群等宣導方式，鼓勵民眾查詢與運用。