台中市警察局第六分局從15日至17日在西屯區何南何成活動中心快打站設立靜態防詐及交安宣導立牌，播映「防詐篇」、「交安篇」等動態影音宣導影片。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市「快打站2.0」15日首度上路，為長者提供AZ疫苗第二劑施打服務，警察局第六分局員警特別到快打站向長者宣導治安與交通安全，從15日至17日在西屯區何南何成活動中心快打站設立靜態防詐及交安宣導立牌，播映「防詐篇」、「交安篇」等動態影音宣導影片，讓民眾在恢復區休息等待時，了解最新的防詐資訊及交通安全知識。

台中市警察局第六分局推動交通安全、治安及婦幼宣導工作，在「交通篇」宣導影片中，由熱情又活潑的員警，提醒民眾行經路口切記「慢」、「看」、「停」，走路別只盯著手機看。

此外，也與民眾互動以交通安全常識寓教於樂，輕鬆活潑氣氛感染現場民眾緊盯大螢幕，達到加強在座民眾的交通安全觀念，降低交通事故的發生。

警六分局特別以內政部警政署製播的165反詐騙宣導相關影片及防詐早安圖，讓等待施打疫苗及打完疫苗民眾，進一步多了解目前流行的詐騙手法及話術，並以淺顯易懂的宣導方式呼籲民眾接到詐騙電話時勿慌張，先「1聽2掛3求證」。

警察局第六分局長蔡元戎指出，疫情期間民眾大多數宅在家，使用網路的時間增加，詐騙集團利用防疫打歪腦筋，使出假交友真詐財、購買遊戲點數、投資詐騙、解除分期付款詐騙及冒充假檢警等各類型詐騙案件層出不窮。

蔡元戎強調 警方除不斷透過網路宣導外，更把握住民眾施打第二劑疫苗時機，再次前往快打站面對面實施宣導，希望民眾能提高警覺，才能避免受騙上當，提醒民眾有任何疑問均可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查詢。