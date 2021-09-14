桃園市患有失智症的58歲賴姓男子，5日下午從蘆竹區騎車外出後音訊全無，家人急報案後，竟在14日上午出現在平鎮區環南、育達路口，警方發現他衣衫不整上前關心，才驚覺賴男已失蹤9日，最後也協助他平安返家。

平鎮警分局宋屋巡佐呂明欽表示，家住桃園市蘆竹區的58歲賴姓男子，患有嚴重失智症，5日下午趁著家人午睡不注意，獨自騎著腳踏車出門，家人發現後急忙向蘆竹分局報案，但經過多日找尋，賴男仍音訊全無，親友焦急不已。

14日上午8時許，宋屋派出所警員楊捷翔、陳宇邦巡邏經過環南、育達路口時，發現賴男衣衫不整、面容憔悴，警方立即上前關心，無奈賴男面對員警詢問，完全無法表達語意，且賴男身上未有任何證明文件，經過警方人臉辨識後，發現賴男竟已失蹤9日，於是員警先將賴男帶回安置，除提供熱食供賴男充飢外，並通知賴男家屬。

家屬接獲警方通知後，立即急奔派出所領人，家屬除了感謝警方協助外，也才得知賴男9天來都睡在路邊大小公園，餓了就向商家索討食物過日，還好員警眼尖上前關心，讓失蹤多日的賴男，平安返家。