國道1號北向235.7公里處，20日清晨3點許民眾報案1名男子躺在路肩處睡覺，國道警察以為發生交通事故，沒想到33歲蔡姓男子是因酒後駕車睏乏，才將車輛停於路肩並下車躺於車後睡覺，蔡男坦承酒後駕車，酒測達0.78MG／L，警方隨後依公共危險罪嫌將蔡男移送雲林地檢署偵辦。

中秋連假不少人利用晚上開車返鄉，20日清晨3點許，有民眾駕車行經國道1號北向235.7公里處，看見1輛休旅車停在路肩，車後方還躺了1個人，不知有沒有受傷，趕緊通報警方，國道警察到場查看，發現男子沒有受傷，擔心他在現場停留有危險，將他帶回國道分隊偵訊。

警方表示，33歲蔡姓男子住台中，到雲林與友人聚餐後，從國道1號斗南交流道上高速公路準備返回台中，開了一段路不勝酒力，便把車停在路肩，下車躺在車後方休息，沒想到竟睡著了，幸好沒有其他車輛行走路肩追撞，否則後果不堪設想。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例規定「汽車駕駛人酒精濃度超過規定標準，處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年」。

另依中華民國刑法規定，駕駛動力交通工具吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05％以上，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。呼籲民眾絕對不要酒後開車，以免害人害己。

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