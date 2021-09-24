林園分局偵查佐與友聚餐後酒駕返家出嚴重車禍，腦幹出血昏迷指數3。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

林園分局偵查佐與友聚餐後酒駕返家出嚴重車禍，腦幹出血昏迷指數3。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

高雄林園警分局25歲陳姓偵查佐24日酒駕行經屏東東港大橋時，不僅在南向車道逆向行駛，下橋後還失控在東港鎮沿海路、東新路口自撞安全島，且疑因衝擊力過大導致腦幹出血，現在加護病房仍昏迷中，而經抽血檢查，其酒測值高達1.08毫克。

據了解，陳姓偵查佐是屏東枋寮水底寮人，他昨晚下班後與友人聚餐飲酒，隨後酒駕回家，結果發生嚴重車禍。

警方調查，陳姓偵查佐在凌晨4點52分駕車行經東港大橋時，疑因酒駕而在東港大橋南向車道逆向行駛，且下橋後在東港鎮沿海路、東新路口自撞安全島，車禍現場的輪胎痕跡有52.5公尺，而因其車輛無他車撞擊痕跡，因此研判該起車禍為自撞。

據悉，陳傷勢嚴重，頭部雖無外傷但腦幹出血，凌晨6點送至東港安泰醫院後，有生命跡象但昏迷指數只有3，目前家屬仍守在加護病房外等待奇蹟；醫護私下透露，陳目前只能靠自我防護系統、自我修復系統，換言之，就是靠求生意志在撐。

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