有超過20年菸齡的47歲邱姓司機，日前準備上工時，突然感覺心臟一陣收縮，接著出現劇痛、冒冷汗等症狀，他強忍疼痛走回辦公室之後就昏迷，被緊急送醫救治，醫師研判為急性心肌梗塞合併主動脈瓣膜嚴重狹窄，命懸一線，所幸經心臟內外科全員出動搶救，終於救回他一命。

邱男告訴醫師，他過去沒有任何慢性病史，只是「菸抽多了些」，事發前原本正做發車前的例行準備作業，卻突然感覺身體強烈不適，因感覺狀況不對，才強忍疼痛回到辦公室，沒想到再度睜開眼睛，已經從鬼門關前走了一遭，躺在醫院加護病房。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師江國峰指出，邱男被送到醫院時經心電圖檢查顯示ST段上升，且伴隨有嚴重肺積水，懷疑不只是冠狀動脈的問題，再透過超音波確認其主動脈瓣有先天異常與嚴重退化，立即啟動緊急心導管手術，並發現他冠狀動脈左前降支有90％阻塞，緊急置放支架。

亞大醫院心臟血管外科劉殷佐主任表示，邱男在置放支架後血壓仍不穩，只能藉由葉克膜暫時維生，但他有嚴重肺積水、心臟恢復不如預期，再度檢查有急性心肌梗塞併主動脈瓣膜嚴重狹窄，評估後採用主動脈瓣膜置換手術，才排除肺水腫問題且脫離葉克膜。

劉殷佐指出，急性心肌梗塞是指冠狀動脈血流突然因血栓而阻斷、造成心肌壞死，猝死率超過一半，其中有7成患者會出現劇烈胸痛。邱男因長年抽菸，且其主動脈瓣膜只有2片、非正常人的3片，導致發生狹窄時血液無法流向全身，才導致嚴重併發症。

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