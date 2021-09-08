近期上海、湖北、河南等地恢復跨省旅遊及「機票＋酒店」業務。據7日攜程發佈《秋游及中秋預測資料包告》顯示，統計截至9月6日，中秋節最熱門旅行目的地前10名為北京、上海、廣州、杭州、成都、三亞、深圳、重慶、珠海、武漢。其中9月20日將正式開園的北京環球度假區更助推北京旅遊熱度，讓近期訪問搜尋度連日第一，遙遙領先其他城市。

值得注意的是，今年端午期間，由於疫情影響而暫時退出前10熱門旅遊城市的廣州也在中秋節重返前10行列，僅次於北京和上海、位居第三，延續近年來大都市旅遊熱的趨勢。

據第一財經引述攜程報告指出，在中秋前夕的跨省遊有序復甦，旅遊報名人次平穩上升，6日預訂跨省旅遊訂單量較8月20日增長356％。同時中秋節期間的北京進出港單程人均客單價為877元（人民幣，下同），也較去年同期增長約2成。

另有趣的是，與2019年比較，今年大陸在中秋有許多新奇小眾目的地出現在遊客規劃中。跟2019年的預訂成長比較來看，今年中秋新晉黑馬目的地前10名包含都江堰、象山、南澳島、額濟納旗、曲阜、惠東、桐廬、舟山、長春、湖州，整體涉及長三角、珠三角一帶的小眾海島山嶽。