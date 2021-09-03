慧洋-KY(2637)8月合併營收為17.08億元，續創單月新高，累計前8月合併營收112.7億元，分別年增58.39％及47.75％。8月波羅的海乾散貨指數突破4000點，為11年以來新高，帶動單月營業利益7.89億元，營益率亦同步創高達46％，稅前盈餘為6.88億元，創單月新高，每股稅前盈餘為0.92元；累計前8月稅前盈餘為37.94億元，每股稅前盈餘為5.08元。

慧洋表示，中印兩國疫情再起導致塞港問題惡化，近期雖稍有緩解，然仍因整體市場供需失衡，使運價居高不下，也推升8月BDI指數飆破4000點，為2010年5月以來最高；展望後市，美中兩國有意持續擴大基礎建設，再加上市場即將進入第4季傳統旺季，預期慧洋營收獲利將持續走揚，再創新高。

慧洋今年已順利交付7艘最新節能散裝船舶，並處分9艘老舊船舶，後續也將持續視市場狀況處份船舶，以優化船隊競爭力，公司目前船隊總數為136艘，平均船齡7.1年，預計未來三年還將交付13艘環保節能新船，持續朝業界規模最大的節能船隊為目標前進。

為對應船舶運價與指數現況，慧洋近期亦上修全年換約漲幅至71％，慧洋指出，7、8月適逢歐美地區暑假期間，在過去一向是散裝航運的淡季，然而今年度可觀察到指數非但沒有下滑，反而保持穩定向上的趨勢，市場對於下半年乃至明年初的展望仍維持樂觀態度。