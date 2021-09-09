兆豐金(2886)今日(9月9日)舉辦線上法說會，兆豐金(2886)旗下兆豐銀行今年海外分行前8月提存後盈餘較去年同期大增73%(含國金行47%，不含為73%)，成長動能強勁，外幣淨利差也持續向上，2Q達0.88%。

今法說會中宣布今年上半年「永續金融」年度目標提前達陣，兆豐銀行除了完成赤道原則簽署，在「永續金融」例如綠能科技放款餘額高達800億元，達成率101%，5+2新創重點產業放款餘額達4155億元，達成率113%。整體兆豐集團投資/發行/承銷國內綠色及永續發展債券共121億元，達成率遠超過100%。

而兆豐金控今年上半年稅後淨利達125.1億元，較去年同期成長10.9%，受到低利環境、疫情及紓困的影響，銀行今年上半年稅後淨利為86.3億元，票券則受惠於低利環境、養券利差擴大及出售債券實現利益，今年上半年稅後淨利達19.3億元，較去年同期大幅成長35.8%。證券營運佳加上集團跨售效益，今年上半年稅後淨利達13.3億元，較去年同期成長86.5%。產險今年上半年核保利潤及投資收益提升，獲利三級跳，稅後淨利高達2.5億元，其他各子公司也都有穩定的獲利表現。由於國內外整體大環境逐漸改善，兆豐金控也審慎樂觀看待下半年的營運發展。

兆豐銀行海外分行2021年1-8月提存後盈餘較去年同期大增73%(含國金行47%，不含為73%)，成長動能強勁，外幣淨利差也持續向上，2Q達0.88%。前8月的海外分行動能，以澳洲、美國及柬埔寨表現特別亮眼，海外各分行的成長幅度，也顯示美澳地區經濟進展穩定，隨著近期台商加速進軍美國市場及新南向國家，將持續看好美國及新南向國家地區分行的獲利前景。澳洲方面，因政府處理疫情得宜且推出刺激經濟措施，澳洲地區分行2021年1-8月獲利較去年成長157%，成長力道強勁。美國方面，因疫後解封經濟復甦帶動恢復獲利，矽谷分行獲利成長117%，洛杉磯分行也成長17%。東南亞的金邊分行，2021年1-8月獲利較2019年同期成長25%，已成兆豐銀行獲利第二大的海外分行，代表近年來在地化經營及持續拓點的策略成功。

今年6月兆豐金獲選台灣證券交易所「公司治理評鑑前5%」，也持續獲選納入台灣就業99指數、台灣高薪100指數、公司治理100指數及FTSE4 Good台灣永續指數成分股。