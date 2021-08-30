9月台指期今日開盤上漲77點，為17242點，金融期、電子期攜手開高。
永豐期貨指出，上周五在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少24口至-8498口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2358口至-17571口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少217口至-11364口。
永豐期貨指出，整體來看，全球央行年會於上周五晚上10點召開，縮減購債的聲浪造成不確定性，加上全球新冠肺炎變種病毒持續肆虐，大盤近日的反彈是否結束，或可能出現拉回，可觀察並留意量能變化。
9月台指期今日開盤上漲77點，為17242點，金融期、電子期攜手開高。
永豐期貨指出，上周五在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少24口至-8498口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2358口至-17571口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少217口至-11364口。
永豐期貨指出，整體來看，全球央行年會於上周五晚上10點召開，縮減購債的聲浪造成不確定性，加上全球新冠肺炎變種病毒持續肆虐，大盤近日的反彈是否結束，或可能出現拉回，可觀察並留意量能變化。
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