針對日前許多以紙本登記的香港民眾未能領取第一期消費券一事，香港財政司司長陳茂波5日表示，日前辦事處因人流驟增而出現較長等候時間，也見到有些長者舟車勞頓到旺角辦手續，對此陳茂波感到很抱歉，也反映當局在執行、準備和安排上不夠妥貼，有改善空間。

香港信報報導，陳茂波發表網誌指出，當局已即時作出應變及補救措施，包括大幅增加人手及增設周六（4日、11日）的收件時段，過去三天，位於旺角的消費券計畫祕書處接到的個案數量，已由首兩天的分別2千多起，回落至4日的約1千起。

陳茂波又指，目前，還剩下約1萬個登記因資料有誤或不全而無法進一步處理。為了更便利這批民眾重新登記，自6日起至15日，會增設三個補辦手續服務中心，分別位於中環郵政總局、大埔運頭塘鄰里社區中心和屯門良景社區中心。加上目前在旺角始創中心的祕書處，將有四個服務中心讓相關民眾補辦手續。